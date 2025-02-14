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российская 152-мм САУ Мста-С, на сегодняшний день уже как "краснокнижный" экземпляр

российская 152-мм САУ Мста-С, на сегодняшний день уже как краснокнижный экземпляр

российская 152-мм САУ Мста-С, на сегодняшний день уже как краснокнижный экземпляр

С не имеющей аналогов в мире пассивно-динамической защитой "Бревно".

Отдельно хочу отметить, что на сегодняшний день верифицировано (документально подтверждено) уничтожение/повреждение/затрофей 276 российских САУ Мста-С, в пропорции 204/19/53.

На момент начала полномасштабного вторжения в Украину у россии было 300 САУ Мста-С в строю и около 150 на хранении. На сегодняшний день "Уралтрансмаш" занят в основном снятием с хранения остатков 2С19 и восстановлением повреждённых САУ. Производство - единицы в месяц, что даже производством сложно назвать.

За 3 года войны в Украине САУ Мста-С показала себя как лучшая САУ на вооружении россии, но морально, технически и технологически, катастрофически отстающая от западных аналогов, а так же украинской САУ "Богдана". Отставание по целому ряду параметров привело к тому, что лучшая российская САУ на сегодняшний день на порядок уступает в контрбатарейной борьбе и функционалу САУ, как таковому, в условиям современной войны. А это, в свою очередь, привело к тому, что потери этой арт-системы просто сокрушительные.

Кто знает, возможно ПДЗ "Бревно" поможет?

Джерело: https://t.me/c/1226880919/50341

Новости портала «Весь Харьков»

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