российская атака по монастырю бернардинцев во Львове породила два сюжета – предсказуемый и любопытный

ЮНЕСКО предсказуемо выразила глубокую обеспокоенность и призвала ВСЕ СТОРОНЫ заботиться о сохранности объектов культурного наследия. Т.е., буквально призвала Украину больше не сбивать своими историческими монастырями мирные российские беспилотники.

Любопытное – в реакции на европейской стороне.

Я добросовестно наделал скринов, подобрал видео и отправил в те европейские адреса, куда традиционно направляю что-то интересное по войне.

Знаете, какой была реакция из ряда вполне адекватных адресов, глубоко знающих нашу ситуацию и видевших её на земле?

«Это фейк?» «Это ИИ?».

Один из коллег подтвердил давно сформулированную мной гипотезу. Когда россия атакует условный Краматорск – это непонятно. Потому что Краматорск – это где-то между Ираном и Афганистаном. Ну, или в Африке.

Харьковские панельки и хрущёвки тоже малопонятны. Их принимают как что-то близкое разве что в условном Брно. И то не все.

Но беспилотник, врезающийся в пряничный домик на фоне храма, который видят из окна практически во всех приличных европейских странах, воспринимается иначе. Это прям из мультиков, которые делались ещё в 2022 г., чтобы вызвать живые ассоциации.

Так что потенциально россия ударила себе шахедом в колено.

Первичная эмоциональная реакция, как поясняют европейские коллеги, «что надо сделать, что такого не произошло с нами?». И первая мысль – надо договориться с москвой.

Но вторая мысль сразу же: москва уже сейчас требует неприемлемого от Европы и даже в случае договорённостей возможности для удара не исчезают. россия ж не откажется от производства шахедов и ракет, это ж очевидно? Т.е., это бесконечный шантаж.

Стало быть, выход в том, чтобы обломать кремлю зубы и вырвать жало. Иначе не решается.

И я знаю, что этим львовским видео уже проиллюстрированы мотивационные материалы для некоторых лиц, принимающих решения. Надеемся, решения будут адекватными ситуации.

