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российские оккупанты продолжают ракетный террор Украины

российские оккупанты продолжают ракетный террор Украины

Невзирая на сделанные заявления Дональдом Трампа относительно некоего разговора с путиным, в ходе которого он якобы услышал от военного преступника желание прекратить войну, хотя ключевое в разговоре было именно “якобы”, по территории Украины продолжают наноситься ракетные удары.

Помимо того, что каждую ночь РОВ направляют в Украину до сотни и более сотни дронов, с начала февраля они так же системно наносят ракетные удары. Первого февраля – в течение суток было применено более 40 ракет разного типа. Одиннадцатого февраля – девятнадцать ракет разного типа. Прошлой ночью по Киеву был нанесён с применением баллистических ракет 9М723/KN-23 и, вероятно, ЗРС С-400.

При этом каждый день осуществляется ракетный террор одиночными ракетными ударами с применением разной номенклатуры ракет.

О чём это всё говорит? О желании путина закончить войну? Что за наивный бред? Всё, что нужно путину это лишь бесконечное кровопролитие и экспансия! Сегодняшнее раннее утро тому лишнее подтверждение. Кровь и террор!

С такими особями нужно не договариваться, их нужно добивать. Другого не дано.

Спасибо ВС ЗСУ за работу!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/23691

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