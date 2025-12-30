Российский ударный дрон “Молния-2” установил рекорд дальности полёта

Російський дрон “Молния-2” з терміналом Starlink. Грудень 2025. Джерело: Сергій Флеш

Теперь эта кустарная поделка из пенопласта и палок, самой дорогой частью которых является терминал Starlink и боевая часть, пролетел более 230 км.

Рекорд установило подразделение "Рубикон", а достигнута она была, в том числе за счёт установления на них терминалов Starlink.

Напомню, что на сегодняшний день противник устанавливает на Молния-2 различные БЧ. В частности - кумулятивные заряды КЗ-6 и противотанковые мины как ТМ-62 так и ПТМ, а так же парные термобары от РПО-А “Шмель”.

С учётом установленного рекорда полёта этого ударного дрона и управления им в реальном времени, он может представлять собой серьёзную угрозу для тыловых зон, в частности, Чернигова, Полтавы, Одессы и т.д.

Дешёвое, примитивное в производстве, средство поражения, единственной проблемой которого является наличие достаточного количества контрабандных терминалов Starlink. И если эта проблема станет для РОВ глобальной и непреодолимой, то это средство террора мы не увидим на таким расстояниях, в Чернигове, Полтаве, Одессе…

Да, Илон?

Джерело: https://t.me/zloyodessit/26147

