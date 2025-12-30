Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:14
Просмотров: 71

Российский ударный дрон “Молния-2” установил рекорд дальности полёта

Российский ударный дрон “Молния-2” установил рекорд дальности полёта

Російський дрон “Молния-2” з терміналом Starlink. Грудень 2025. Джерело: Сергій Флеш

Теперь эта кустарная поделка из пенопласта и палок, самой дорогой частью которых является терминал Starlink и боевая часть, пролетел более 230 км.

Рекорд установило подразделение "Рубикон", а достигнута она была, в том числе за счёт установления на них терминалов Starlink.

Напомню, что на сегодняшний день противник устанавливает на Молния-2 различные БЧ. В частности - кумулятивные заряды КЗ-6 и противотанковые мины как ТМ-62 так и ПТМ, а так же парные термобары от РПО-А “Шмель”.

С учётом установленного рекорда полёта этого ударного дрона и управления им в реальном времени, он может представлять собой серьёзную угрозу для тыловых зон, в частности, Чернигова, Полтавы, Одессы и т.д.

Дешёвое, примитивное в производстве, средство поражения, единственной проблемой которого является наличие достаточного количества контрабандных терминалов Starlink. И если эта проблема станет для РОВ глобальной и непреодолимой, то это средство террора мы не увидим на таким расстояниях, в Чернигове, Полтаве, Одессе…

Да, Илон?

Джерело: https://t.me/zloyodessit/26147

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Провалы 2025 года в экономической политике Украины
Сегодня 08:10    10
Оперативна інформація станом на 08.00 30.12.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:07    23
На ТОТ Луганської області кадровий колапс у медицині намагаються закрити за рахунок першокурсників
Сегодня 08:03    34
$54,7 млрд — рекорд міжнародних резервів України
Сегодня 07:58    42
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 07:54    54
СБУ затримала агента російських та білоруських спецслужб, який коригував атаки по київських ТЕЦ
Сегодня 07:50    55
Пропаганда рф продовжує кампанію з поширення дезінформації про нібито злочини ЗСУ проти мирних мешканців Донбасу
Сегодня 07:47    62
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 30 грудня 2025 від ДСНС
Сегодня 07:42    44
Покерфейс Путіна
Сегодня 07:36    79
Уряд розселить ВПО
Сегодня 07:29    59
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 