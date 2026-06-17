Розбився російський ракетоносець-бомбардувальник Ту-22М3, який тероризував Україну

Скільки "Людожерів" ще залишилося і чому їх уже не відновлять

Повітряно-космічні сили рф 15 червня втратили черговий стратегічний ракетоносець-бомбардувальник Ту-22М3. Але не в ході бойових дій, а внаслідок несправності двигуна під час "планового навчально-тренувального польоту". Хоча, за великим рахунком, війна з Україною до цієї катастрофи технічного характеру має безпосереднє відношення.

Бойові літаки Ту-22М3 нарівні з Ту-95МС і Ту-160 входять до складу авіаційної компоненти російської ядерної тріади. Поряд із сухопутними пусковими установками, а також атомними підводними човнами саме вони, на думку керівництва СРСР, а потім і рф, мали б загрожувати світовому капіталізму та колективному Заходу неминучим ударом.

Але в об'єктивній реальності вони ніколи не використовувалися за прямим призначенням, а виконували з великим натягом функції оперативно-тактичного або ж і зовсім тактичного значення.

Найскладніший у технічному та технологічному виконанні літак свого часу (1960-ті роки ХХ століття) увібрав у себе як західні технології, отримані титанічною працею радянської розвідки, так і напрацювання вчених СС. Зокрема, розробку штандартенфюрера СС доктора Фердинанда Бранднера, який брав участь у створенні турбогвинтового двигуна Jumo 022, який сучасна російська науково-технічна галузь ніколи не зможе повторити.

Тепер же Ту-22М3 відходить у небуття.

Призначення і реальність

Призначенням літака Ту-22М3 було створення у повітряному просторі не просто паритету, а ядерного домінування у протистоянні зі США у межах холодної війни. Стримуючий фактор, який являв собою одну з найважливіших складових ядерної тріади – повітряну.

При цьому, Ту-22М3 мав можливість виконувати не тільки завдання стратегічного значення – нанесення ударів ядерною зброєю класу "повітря-поверхня" та "повітря-повітря" по ворожих до СРСР країнах, а й оперативно-тактичні. Зокрема, він міг використовуватися для знищення авіаносних ударних груп противника, а саме – США, які на той момент випереджали СРСР у питаннях проектування та експлуатації авіаносців.

Саме для цих завдань була й створена ракета Х-22, що мала величезну кількість недоліків як у надійності, так і точності. Але всі ці невиправлені (й досі) "дитячі хвороби", які переросли у старечий параліч, у 1960-ті нівелювалися ядерною бойовою частиною, і відхилення від цілі на 100, 200... 500 метрів і навіть 1 км не відігравало жодної ролі.

Ту-22М3 був грізним носієм важких авіаційних бомб вільного падіння та ракет. Які, попри свої недоліки, якщо й не наводили жах, то були стримуючим фактором для головного геополітичного суперника СРСР – США.

Але на що перетворився Ту-22М3 за часів путіна і особливо у період повномасштабного вторгнення в Україну?

Уперше Ту-22М3 був застосований проти України у повномасштабній війні 28 лютого 2022 року під час завдання ракетного удару по Харкову. А в квітні 2022 року ПКС рф застосували цей літак для здійснення бомбових ударів (ОФАБ-3000) по Маріуполю й безпосередньо по "Азовсталі".

Далі Ту-22М3 переважно залучали до ударів по нашій країні ракетами Х-22/32. Вони мали катастрофічну неточність і ненадійність, але за рахунок потужної конвенційної боєголовки масою 950 кг вибухової речовини створювали масштабний руйнівний ефект. Ці неточні атаки переважно завдавалися агресором углиб тилу України, абсолютно не вирішуючи стратегічних, оперативних та оперативно-тактичних завдань.

Таким чином, у минулому грізний фактор стримування геополітичного суперника за часів путіна перетворився на інструмент залякування й терору цивільного населення, абсолютно ніяк не впливаючи на ситуацію на полі бою.

Але це лише вершина падіння Ту-22М3.

Катастрофа катастроф

Було очевидно, що літаки, які випускалися понад пів століття тому, на момент початку повномасштабного вторгнення в Україну вже вичерпали свій ресурс, а їхні можливості були вкрай обмежені технічним станом. Зношення силових вузлів і планера в цілому створюють прискорений процес руйнування.

День, коли російські Ту-22М3, які стали активно використовувати для банальних, тактичних ударів по Україні, почнуть падати самі по собі, а не внаслідок роботи ППО України або Повітряних сил ЗСУ, так чи інакше мав настати.

Не менш важливим моментом для розуміння глибини проблеми став той факт, що Ту-22М3 лише кілька разів використовували повне бойове навантаження – три ракети Х-22/32 на борт, для нанесення ударів по Україні. Потім застосовувалася лише одна ракета на борт.

Таке обмеження також пов'язане із зносом як силових вузлів, так і планера в цілому, й притаманне всій російській стратегічній авіації. Зокрема, ті ж Ту-95МС намагаються не перевищувати навантаження на борт 2-4 ракети Х-101, хоча повний бойовий обвіс становить 8 ракет.

Підвищений знос через бездарне і нецільове застосування настільки складного і важкого літака призвів до того, що навіть при мінімальному навантаженні бойові машини все частіше стали ламатися, вимагали регулярного і тривалого післяпольотного обслуговування, а часом і зовсім виходили з ладу в повітрі.

Тільки з 2024 року ПКС рф втратили 4 літаки Ту-22М3 через аварійні ситуації:

– 19 квітня 2024 року Ту-22М3 розбився в Ставропольському краї;

– 15 серпня 2024 року літак зазнав аварії в Іркутській області;

– у квітні 2025 року ще один Ту-22М3 розбився в Іркутській області;

– і ось 15 червня 2026 року чергова катастрофа з технічних причин в Іркутській області.

Але найцікавіше, скільки ж таких літаків взагалі залишилося у росії?

Рахунок йде на одиниці

Після розпаду СРСР у ПКС рф залишався в користуванні 51 літак Ту-22М3, з них у льотному, боєздатному стані було близько 29 машин.

Під час повномасштабного вторгнення в Україну, з 2022 року, РОВ втратили 21 Ту-22М3 – із найбільшим показником 1 червня 2025 року в межах операції СБУ "Павутина".

На сьогодні у льотному, боєздатному стані у ПКС рф залишається орієнтовно 7-8 літаків Ту-22М3.

З огляду на те, що росія повністю втратила можливість виробляти ці літаки, а на Казанському авіаційному заводі імені Горбунова лише імітують цей процес, маючи 4 заготовки (фюзеляжу) Ту-22, зібраних за часів СРСР, і зараз лише в крайньо уповільненому режимі їх дозбирають, можна говорити про те, що "Трійка", або як його ще називають – "Людожер", незабаром повністю зникне.

Війна в Україні знищує не тільки російську армію і російську псевдовелич, але й спопеляє та призводить до краху те, що росія отримала у спадок від СРСР, однак, розпорядилася цим настільки бездарно, що просто втрачає. І при цьому, вже ніколи не зможе відродити.

Шлях у нікуди російської псевдовеличі триває, і ми є його свідками в реальному часі.

Джерело: obozrevatel.com

Автор: Олександр Коваленко

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