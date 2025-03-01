Розповіді про те, що Україна вже зруйнована, мільйони загинули, а президент — диктатор. Де дружба між США та Україною?

Ексклюзивне інтерв'ю Володимира Зеленського для американського каналу Fox News.

Головні тези:

● Вдячний американцям. Допомога США була критично важливою від початку війни.

● Якщо хтось хоче перевірити надіслані нам кошти, ми відкриті до цього.

● Я поважаю Трампа і поважаю американський народ. Але я не впевнений, що ми зробили щось погане. Адміністрація Трампа має почути позицію України.

● Як говорив Рейган, "мир — це не відсутність війни". Ось чому я сказав, що припинення вогню буде порушено.

● Ми стратегічні партнери. У ці важкі часи ми маємо бути чесними.

● Не хотілось би втратити нашого найбільшого партнера.

● Якщо б у вас була можливість повернутись до Білого Дому прямо зараз, ви би повернулись?

Зеленський: Ні.

● Лише українці обирають президента України — у відповідь республіканцю Ліндсі Грему, який закликав Зеленського піти у відставку.

● Не знаю чи була сьогоднішня ситуація в Білому домі спланованою.

● Я думаю, нам потрібно обговорити щось без ЗМІ. Ми дуже близькі партнери зі США.

● Президент Трамп хоче закінчити цю війну, ніхто не хоче цього більше, ніж ми. В Україні ми воюємо за свободу, за наше життя.

● Я не можу сказати своїм людям: «Зупиніться». Ніхто не зупиниться, бо всі бояться, що завтра путін повернеться.

● Не можу змінити наше ставлення до росіян, бо вони вбивці. Це не означає, що ми не хочемо миру.

● Вдячний Трампу, що він хоче завершити війну, але путін порушував припинення вогню 25 разів.

● Українці просто хочуть почути, що США на нашому боці, а не на боці росії

● Дуже важливо зупинити путіна. Я чув від президента Трампа, що він зупинить війну і сподіваюся, що це буде з нашими європейськими союзниками.

● Ми готові підписати угоду по мінералах, але цього недостатньо.

● Ми готові до миру. Але ми маємо бути у сильній позиції. Нам потрібні гарантії.

● Мої взаємовідносини з Трампом можна врятувати. Історично склалось, що відносини між нашими народами — міцні. Американці допомогли врятувати українців.

Ми отримали 67 мільярдів зброєю і 31,5 мільярдів бюджетної допомоги, це все відкрита інформація, всі хто хочуть можуть перевірити, - Зеленський про запитання ведучого про те, куди побілись сотні мільярдів.

Джерело: https://t.me/znua_live/191522

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