Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:50
Просмотров: 91

Розповіді про те, що Україна вже зруйнована, мільйони загинули, а президент — диктатор. Де дружба між США та Україною?

Розповіді про те, що Україна вже зруйнована, мільйони загинули, а президент — диктатор. Де дружба між США та Україною?

Ексклюзивне інтерв'ю Володимира Зеленського для американського каналу Fox News.

Головні тези:

● Вдячний американцям. Допомога США була критично важливою від початку війни.

● Якщо хтось хоче перевірити надіслані нам кошти, ми відкриті до цього.

● Я поважаю Трампа і поважаю американський народ. Але я не впевнений, що ми зробили щось погане. Адміністрація Трампа має почути позицію України.

● Як говорив Рейган, "мир — це не відсутність війни". Ось чому я сказав, що припинення вогню буде порушено.

● Ми стратегічні партнери. У ці важкі часи ми маємо бути чесними.

● Не хотілось би втратити нашого найбільшого партнера.

● Якщо б у вас була можливість повернутись до Білого Дому прямо зараз, ви би повернулись?

Зеленський: Ні.

● Лише українці обирають президента України — у відповідь республіканцю Ліндсі Грему, який закликав Зеленського піти у відставку.

● Не знаю чи була сьогоднішня ситуація в Білому домі спланованою.

● Я думаю, нам потрібно обговорити щось без ЗМІ. Ми дуже близькі партнери зі США.

● Президент Трамп хоче закінчити цю війну, ніхто не хоче цього більше, ніж ми. В Україні ми воюємо за свободу, за наше життя.

● Я не можу сказати своїм людям: «Зупиніться». Ніхто не зупиниться, бо всі бояться, що завтра путін повернеться.

● Не можу змінити наше ставлення до росіян, бо вони вбивці. Це не означає, що ми не хочемо миру.

● Вдячний Трампу, що він хоче завершити війну, але путін порушував припинення вогню 25 разів.

● Українці просто хочуть почути, що США на нашому боці, а не на боці росії

● Дуже важливо зупинити путіна. Я чув від президента Трампа, що він зупинить війну і сподіваюся, що це буде з нашими європейськими союзниками.

● Ми готові підписати угоду по мінералах, але цього недостатньо.

● Ми готові до миру. Але ми маємо бути у сильній позиції. Нам потрібні гарантії.

● Мої взаємовідносини з Трампом можна врятувати. Історично склалось, що відносини між нашими народами — міцні. Американці допомогли врятувати українців.

Ми отримали 67 мільярдів зброєю і 31,5 мільярдів бюджетної допомоги, це все відкрита інформація, всі хто хочуть можуть перевірити, - Зеленський про запитання ведучого про те, куди побілись сотні мільярдів.

Джерело: https://t.me/znua_live/191522

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Збито 103 ворожих БПЛА, 51 безпілотник-імітатор – не досяг цілей (локаційно втрачені)
Сегодня 08:41    25
В Україні застосовуватимуть новий коефіцієнт до акцизу на сигарети
Сегодня 08:32    34
САП готує апеляційну скаргу на вирок екснардепу
Сегодня 08:22    52
Говорит и показывает Пентагон
Сегодня 08:12    56
Оперативна інформація станом на 08.00 01.03.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:08    60
Україна отримала близько 44 пускових установок Patriot та схожих на них SAMP/T і С-300/С-400
Сегодня 08:04    44
Держсекретар США Марко Рубіо дав ексклюзивне інтерв'ю телеканалу CNN, після того, як зірвалися переговори та підписання угоди між Україною та США
Сегодня 08:00    87
Китай готов відповісти на американське мито
Сегодня 07:54    84
Україна посилює розвиток співпраці з країнами Європи
Сегодня 07:45    74
Що сталося в Білому домі після перепалки в Овальному кабінеті
Сегодня 07:40    94
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 