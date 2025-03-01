Розповіді про те, що Україна вже зруйнована, мільйони загинули, а президент — диктатор. Де дружба між США та Україною?
Ексклюзивне інтерв'ю Володимира Зеленського для американського каналу Fox News.
Головні тези:
● Вдячний американцям. Допомога США була критично важливою від початку війни.
● Якщо хтось хоче перевірити надіслані нам кошти, ми відкриті до цього.
● Я поважаю Трампа і поважаю американський народ. Але я не впевнений, що ми зробили щось погане. Адміністрація Трампа має почути позицію України.
● Як говорив Рейган, "мир — це не відсутність війни". Ось чому я сказав, що припинення вогню буде порушено.
● Ми стратегічні партнери. У ці важкі часи ми маємо бути чесними.
● Не хотілось би втратити нашого найбільшого партнера.
● Якщо б у вас була можливість повернутись до Білого Дому прямо зараз, ви би повернулись?
Зеленський: Ні.
● Лише українці обирають президента України — у відповідь республіканцю Ліндсі Грему, який закликав Зеленського піти у відставку.
● Не знаю чи була сьогоднішня ситуація в Білому домі спланованою.
● Я думаю, нам потрібно обговорити щось без ЗМІ. Ми дуже близькі партнери зі США.
● Президент Трамп хоче закінчити цю війну, ніхто не хоче цього більше, ніж ми. В Україні ми воюємо за свободу, за наше життя.
● Я не можу сказати своїм людям: «Зупиніться». Ніхто не зупиниться, бо всі бояться, що завтра путін повернеться.
● Не можу змінити наше ставлення до росіян, бо вони вбивці. Це не означає, що ми не хочемо миру.
● Вдячний Трампу, що він хоче завершити війну, але путін порушував припинення вогню 25 разів.
● Українці просто хочуть почути, що США на нашому боці, а не на боці росії
● Дуже важливо зупинити путіна. Я чув від президента Трампа, що він зупинить війну і сподіваюся, що це буде з нашими європейськими союзниками.
● Ми готові підписати угоду по мінералах, але цього недостатньо.
● Ми готові до миру. Але ми маємо бути у сильній позиції. Нам потрібні гарантії.
● Мої взаємовідносини з Трампом можна врятувати. Історично склалось, що відносини між нашими народами — міцні. Американці допомогли врятувати українців.
Ми отримали 67 мільярдів зброєю і 31,5 мільярдів бюджетної допомоги, це все відкрита інформація, всі хто хочуть можуть перевірити, - Зеленський про запитання ведучого про те, куди побілись сотні мільярдів.
Джерело: https://t.me/znua_live/191522