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Розвідка Британії: рф змушує мобілізованих підписувати безстрокові контракти
Тим, хто відмовляється їх підписувати, погрожують відправити їх у "м’ясний штурм", де рівень виживання становить лише 10-15%, йдеться в огляді.
Розвідка припускає, що зусилля росії змусити мобілізованих підписати безстрокові контракти, ймовірно, частково мотивовані нестачею досвідчених солдатів, адже з моменту вторгнення в Україну в 2022 році росія втратила близько 860 тисяч вбитими і пораненими
Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/57916
Темы: армія, війна, могилізація, росія