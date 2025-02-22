Розвідка Британії: рф змушує мобілізованих підписувати безстрокові контракти

Тим, хто відмовляється їх підписувати, погрожують відправити їх у "м’ясний штурм", де рівень виживання становить лише 10-15%, йдеться в огляді.

Розвідка припускає, що зусилля росії змусити мобілізованих підписати безстрокові контракти, ймовірно, частково мотивовані нестачею досвідчених солдатів, адже з моменту вторгнення в Україну в 2022 році росія втратила близько 860 тисяч вбитими і пораненими

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/57916

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