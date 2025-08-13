Надзвичайне
Розвінчано фейк про блокування SIM-карт під час повітряної тривоги

Розвінчано фейк про блокування SIM-карт під час повітряної тривоги

У мережі з’явилася інформація, що уряд нібито ухвалив рішення №395 про блокування SIM-карт без верифікації під час повітряної тривоги. Повідомляється, що Міністерство цифрової трансформації разом із мобільними операторами запустило систему, яка забезпечує доступ до зв’язку під час тривоги та захищає SIM-карти від блокування.

На це звернула увагу команда VoxCheck.

Насправді це фейкове відео. Уряд не ухвалював жодних рішень щодо блокування SIM-карт під час повітряних тривог, а Мінцифри не розробляло систем для збереження зв’язку в таких умовах. Аудіодоріжка цього ролика була створена за допомогою штучного інтелекту.

Як стверджують аналітики, відео поширюється через тікток-канал «top_news_uaa», який регулярно публікує фейкові повідомлення про нібито грошові виплати від українських мобільних операторів. Для створення контенту автори використовують ШІ, включаючи згенероване аудіо, уривки новин та дипфейки з людьми, які нібито озвучують інформацію.

VoxCheck проаналізував ролик за допомогою сервісу Hive Moderation і підтвердив, що аудіодоріжка створена нейромережею.

На сайті Кабінету Міністрів є документи під номером 395, але вони стосуються, наприклад, оренди майна, призначення заступника міністра оборони чи присвоєння рангів держслужбовцям. Жоден із них не пов’язаний із блокуванням SIM-карт під час тривог.

Мінцифри також не повідомляло про співпрацю з операторами щодо спеціальних систем для зв’язку під час тривог. Хоча в Україні обговорюють можливість вибіркового відключення зв’язку через використання росіянами українських SIM-карт у БПЛА, конкретних рішень із цього питання ще не прийнято.

Мета поширення неправдивих новин — викликати паніку серед населення, посіяти недовіру до державних інституцій, таких як уряд чи Мінцифри, та підірвати стабільність у суспільстві. Фейки часто вписуються в ширші російські наративи, наприклад, про «утиски» громадян чи «неефективність» Української держави.

Джерело: disinfo.detector.media

Новости портала «Весь Харьков»

