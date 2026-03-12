РСЗВ, гармата, техніка, логістика та знищена жива сила противника – робота РУБпАК «Прайм» на Північно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)

У результаті ефективної роботи, операторами БпЛА підрозділу РУБпАК «Прайм» 5 прикордонного загону на Північно-Слобожанському напрямку виявлено та знищено РСЗВ БМ-21 «Град» з боєприпасами, артилерійську гармату, замасковані легкоброньовані автомобілі, квадроцикл, ангар з автомобільною технікою, засоби зв’язку, РЕБ та укриття. Окрім цього, ворог поніс значні втрати й в живій силі.

Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України.

Приєднуйтесь до незламних – навчайся, захищай, перемагай!

Запрошуємо до лав РУБпАК «Прайм» 5 прикордонного загону!

ПРИКОРДОННИК – це престиж, стабільність та відповідальність!

Заповнюйте анкету (https://anketa-rec.dpsu.gov.ua/ ) та ставайте частиною нашої бойової родини.

Джерело: dpsu.gov.ua

