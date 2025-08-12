ru-пропаганда активізувала дезінформаційну кампанію про нібито незаконний продаж зброї українськими військовими

Ворожі ресурси поширюють фейк, що військові ЗСУ буцімто збувають автомати, снайперські гвинтівки, гранатомети та вибухівку представникам кримінального світу як в Україні, так і за її межами.

Поширенням подібної брехні ворог прагне створити ілюзію, начебто Україна занурена в хаос через війну та є осередком нестабільності в Європі, що становить загрозу для всього регіону.

рф систематично вкидає схожі фейки, звинувачуючи Україну у «продажі західного озброєння» злочинним угрупованням. ru-пропагандисти поширювали вигадані історії про «поставки мексиканському наркокартелю Golfo» чи «переправлення озброєння з GPS-трекерами через Молдову до іноземних кримінальних структур».

Мета таких вкидів — підірвати міжнародну підтримку України та знизити рівень довіри партнерів до ЗСУ.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15250

