ru-пропаганда поширює фейкове відео, на якому нібито житель західної України звертається до Президента Польщі із закликом «повернути Львів до складу Польщі»
● Чоловік просить польську владу «забрати» регіон, аби «врятувати людей від мобілізації», та заявляє, що місцевим мешканцям начебто не потрібна Україна, бо вони «поляки».
✅ Насправді це відео — фейк, створений за допомогою технологій штучного інтелекту, що чітко підтверджують спеціалізовані сервіси перевірки медіафайлів на наявність дипфейку.
● Цей вкид є частиною інформаційної операції (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/13175), яку веде росія, намагаючись нагнітати тему вигаданих територіальних претензій західних сусідів до України.
❗️ Мета російської дезінформаційної кампанії — створити хибну ілюзію «сепаратизму» в українських регіонах та посіяти внутрішній розкол в українському суспільстві.
Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18335