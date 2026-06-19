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ru-пропаганда поширює фейкове відео, на якому нібито житель західної України звертається до Президента Польщі із закликом «повернути Львів до складу Польщі»

ru-пропаганда поширює фейкове відео, на якому нібито житель західної України звертається до Президента Польщі із закликом «повернути Львів до складу Польщі»

● Чоловік просить польську владу «забрати» регіон, аби «врятувати людей від мобілізації», та заявляє, що місцевим мешканцям начебто не потрібна Україна, бо вони «поляки».

✅ Насправді це відео — фейк, створений за допомогою технологій штучного інтелекту, що чітко підтверджують спеціалізовані сервіси перевірки медіафайлів на наявність дипфейку.

● Цей вкид є частиною інформаційної операції (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/13175), яку веде росія, намагаючись нагнітати тему вигаданих територіальних претензій західних сусідів до України.

❗️ Мета російської дезінформаційної кампанії — створити хибну ілюзію «сепаратизму» в українських регіонах та посіяти внутрішній розкол в українському суспільстві.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18335

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