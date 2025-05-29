Руйнації та пожежі: поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу

Протягом доби під ударами окупантів перебували Ізюмський та Куп’янський райони Харківської області. Військові РФ застосували для обстрілів керовані авіабомби, РСЗВ, БпЛА та FPV-дрони.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура, господарчі споруди, підприємство, що не працює, та складські приміщення сільгосппідприємства.

На місцях влучань сталися пожежі. Постраждалих немає.

28 травня поліцейські здійснили 30 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 24 кримінальними провадженнями, пов’язаним зі збройною агресією російської федерації.

Евакуація на Харківщині

Триває евакуація з населених пунктів Харківщини, що зазнають постійних обстрілів і в яких оголошено обов’язкову евакуацію. 28 травня з Куп’янського району поліцейські вивезли трьох людей.

Агентство Телевидения Новости