Руйнація ворожої логістики — “Примари” ГУР відсікають постачання окупаційним військам (ВІДЕО)
Ексклюзивні кадри системної бойової роботи віртуозів спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” по логістичних артеріях російських загарбників, здійсненої у квітні та травні 2026 року.
Горить все вороже — пальне, боєприпаси, техніка та інші ресурси, які не потраплять до ворожих підрозділів. Результати роботи “Примар” ГУР — це заблоковані шляхи постачання, сповільнене переміщення резервів і зниження спроможностей окупаційного угруповання військ.
Ворог може змінювати маршрути, розосереджувати ресурси й намагатися приховати пересування, але “Примари” продовжують знаходити критичні ланки та завдавати точних ударів.
Вогненні наслідки бойової роботи майстрів воєнної розвідки України — дивіться у відео.
Збройна боротьба триває!
Слава Україні!
Джерело: gur.gov.ua