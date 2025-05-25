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Русские сваих не брасают!

Русские сваих не брасают!

Наверное, одно из тех показательных видео, когда российский оккупант совершенно безразлично проходит мимо раненного “коллеги”, который затем кончает жизнь самоубийством. Видео опубликовано - "Булава" бБПС 72-й ОМБр.

В то время как кремлёвская пропаганда из портянок высказывает, ретранслируя избитый нарратив “ русские сваих не брасают!”, верифицированных фактов абсолютно наплевательского отношения к жизням личного состава в сети уже более чем достаточно, чтобы полностью изобличить как лживость российских пропагандистов, так и ничтожность обличия “русскага” солдата.

Преступления российских солдат в Афганистане, Боснии и Герцеговине, Чечне, Грузии, Сирии и многих других горячих точках, конфликтах и войнах, российская сторона всегда старалась поддавать сомнениям – мол, русский солдат такого совершать не могу. Но, война в Украине является самой задокументированной войной в мире на сегодняшний день и столько фото и видео доказательств, как преступлений, зверств, так и ничтожного, бесчеловечного отношения к собственному же личному составу, ещё никогда не было в истории.

Война в Украине изобличила “русскага” солдата во всей его гротескно-уродливой сути, от чего их ни одна пропагандистская кампания не сможет отмыть. Кроме как инъекции 3,6 грамма свинца в лобную долю мозга. А для уверенности можно и 36 грамм.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/24455

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