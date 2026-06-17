Русский военный корабль - иди... в Японское море

Российские СМИ с гордостью сообщают, что фрегат "Адмирал Григорович" в Ла-Манше открыл предупредительный огонь в сторону британской гражданской яхты — знай, дескать, наших.

Хочу напомнить дуракам-патриотам про Гулльский инцидент. После гибели флота в Порт-Артуре осенью 1904 года Россия решила отправить на Дальний Восток Вторую Тихоокеанскую эскадру под командованием вице-адмирала Зиновия Рожественского.

Тогда на флоте все боялись внезапного нападения японцев. Даже у берегов Европы — очень эти азиаты коварны. Рожественский отдал приказ в случае чего открывать огонь. И в тумане российская эскадра начала стрельбу и по своим кораблям и по британским рыбакам, потопив один траулер.

Крейсеры «Аврора» и «Дмитрий Донской» были приняты за японские военные корабли и подвергнуты бомбардировке семью линкорами. В «Аврору» прилетело пять снарядов. На броненосце «Орел» разорвало во время 75-мм орудие. Во время хаоса несколько русских кораблей подали сигнал о попадании торпед, а на борту линкора «Бородино» распространились слухи о том, что корабль взят на абордаж японцами.

Всего российской эскадрой было сделано 500 выстрелов из орудий и 1800 из пулеметов.

Возмущенная британская пресса назвала эскадру «флотом сумасшедших» и потребовала предания адмирала Рожественского суду военного трибунала за оставление шлюпок с британскими рыбаками. .

The Times писала: «Почти немыслимо, чтобы люди, называющие себя моряками, какими бы испуганными они ни были, могли обстреливать двадцать минут флот из рыбачьих лодок, не разобравшись, что они обстреливают».

28 британских линкоров получили приказ поднять пары и изготовиться к бою — они бы легко потопили весь российский флот. Чтобы избежать войны еще и с Британией Россия согласилась отвести эскадру в испанский порт Виго и начать расследование инцидента. Россия выплатила рыбакам огромный штраф в 66 тысяч фунтов стерлингов.

Из Виго российская эскадра отправилась к Танжеру и на несколько дней потерял связь с «Камчаткой». «Камчатка» в конце концов присоединилась к эскадре и заявила, что вступила в бой с тремя японскими военными кораблями и выпустила более 300 снарядов. На самом деле она обстреливала шведский торговый корабль , немецкий траулер и французскую шхуну. Когда эскадра покинула Танжер, один из кораблей случайно перерезал якорем подводный телеграфный кабель, оставив город без связи с Европой.

Затем российский флот направился в Японское море, где был разгромлен в Цусимском сражении.

Джерело: https://www.facebook.com/dmitry.chernyshev.5

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