С приходом Драпатого командующим ОТУ «Хортица», ситуация под Покровском потихоньку меняется

По сообщениям из «днр» российское командование обеспокоено остановкой продвижения российских войск на Покровском направлении. Даже пропагандистские каналы отмечают, что «противник (то есть Украина) уже которую неделю хвастается стабилизацией фронта на этом направлении».

Чтобы успокоить Кремль и российское население, не привыкшее к плохим новостям, пропагандисты пишут: «И тем не менее, эта остановка пока работает в нашу пользу. Просто на других, оголенных командованием ВСУ, участках фронта». Россияне имеют ввиду направление от Великой Новоселовки, восточнее Покровска, под Часов Яром и под Купянском, откуда якобы «ВСУ перекинули подкрепление под Покровск».

Скорее всего, россияне просто не хотят признать, что с приходом М. Драпатого командующим ОТУ «Хортица», ситуация под Покровском потихоньку меняется. Это признают в своих публикациях даже пропагандисты: «Стабилизация фронта под Покровском есть».

Ну а в самом Донецке ряд военкоров откровенно говорят, что под Покровском ВСУ подвинули российские войска не только под Песчаным, а еще как минимум на двух участках, о чем россиянам официально говорить не хочется. Озабоченность военкора связана не с самим фактом отступления российских войск на отдельных участках, а с тем, что как на Покровском направлении, так и на других участках у россиян фактически нет второй линии обороны. Они же все силы бросают на штурмы и идут только вперед, поэтому никто даже не думает о тыле. Если ВСУ прорвут российскую оборону мощным бронированным кулаком, то успеет ли командование подтянуть какие-то резервы, чтобы остановить ВСУ не в самом Донецке?

Очевидно, этим же обеспокоен и известный российский военкор, который по данной ситуации выразился более конкретно: «Еще раз повторю — опасность удара ВСУ на Селидово или западнее него, до сих пор есть». И это не единственное направление, где ситуация не так радужна для россиян, как о ней пишут пропагандисты.

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/2019

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