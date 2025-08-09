Надзвичайне
Сегодня 08:00
Просмотров: 34

САП подано клопотання про відсторонення від посади чинного Голови Антимонопольного комітету України

Прокурор САП звернувся до суду з клопотанням про відсторонення від посади Голови Антимонопольного комітету України, обвинуваченого в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та декларуванні недостовірних відомостей.

Зазначимо, що після направлення обвинувального акта до суду стороною захисту здійснено спробу усунути суддю Вищого антикорупційного суду від розгляду цієї справи з мотивів можливості впливу на неї обвинуваченим через реалізацію своїх повноважень на посаді Голови Антимонопольного комітету України. Так, захисником посадовця у заяві про відвід вказано, що він може прийняти рішення, у тому числі негативні, щодо підприємства, на якому працевлаштований член родини судді. Обвинувачений цю заяву підтримав.

З метою запобігання протиправній поведінці обвинуваченого, який під час розгляду заяви про відвід особисто підтвердив можливість використати свою посаду для впливу на учасників кримінального провадження через їхніх близьких осіб, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, прокурор САП звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Зауважимо, що під час досудового розслідування прокурори не звертались до слідчого судді з таким клопотанням, оскільки чиновник не робив жодних спроб використати свою посаду для перешкоджання досудовому розслідуванню.

Про результати розгляду клопотання буде повідомлено додатково.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3144

