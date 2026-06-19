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СБУ перехопила російський документ, який заперечує удар українських БПЛА по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області рф

СБУ перехопила російський документ, який заперечує удар українських БПЛА по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області рф

Служба безпеки України перехопила офіційний російський документ, який заперечує причетність України до удару по автобусу з білоруськими громадянами в Брянській області рф.

Йдеться про інформаційну довідку від моніторингового центру «Государственного казенного учреждения Брянской области «Безопасный регион». Відповідний документ був здобутий у ході контррозвідувальних заходів СБУ. У зведенні зазначається, що на момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району не було українських БПЛА.

Зокрема, у перехопленій довідці повідомляється, що:

▪️ так званий «РС ОШ ЕНЦ» (Регіональний сегмент оперативного штабу Єдиного національного центру) не фіксував БПЛА в районі інциденту;

▪️ наявність дронів у повітряному просторі не підтвердив також черговий по радіолокаційному батальйону в російському населеному пункті Супонево;

▪️ крім цього, черговий 32-ї дивізії окупаційних військ не підтвердив польоти безпілотних апаратів у відповідний час.

Таким чином, у СБУ є підстави вважати, що удар по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області рф є спецоперацією російських спецслужб.

Звертаємо увагу, що раніше країна-агресор неодноразово звинувачувала Україну у злочинах, скоєних представниками рф. Подібні випадки російська влада використовує для проведення власних ІПСО та тиску на Україну на міжнародній арені.

Разом з тим, вкотре наголошуємо, що Україна та всі Сили безпеки та оборони нашої держави неухильно дотримуються законів та звичаїв війни і працюють виключно по законних воєнних цілях.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17832

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