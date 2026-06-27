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СБУ показала ексклюзивні фото і відео обміну полоненими 27 червня

СБУ показала ексклюзивні фото і відео обміну полоненими 27 червня

Сьогоднішній обмін - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента України Володимира Зеленського.

7 цивільних осіб, звільнених сьогодні, було раніше затримано ворогом за допомогу силам безпеки і оборони України.

Життя кожного українця – найвища цінність!

Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону всіх громадян нашої держави!

Джерело: https://t.me/SBUkr/17942?single

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