СБУ попереджає про ризик провокацій і терактів напередодні Великодня

Напередодні Великодня в Україні зберігається ризик провокацій, терактів і диверсій. У СБУ зазначають, що попри заяви про «перемир’я» ворог продовжує спроби дестабілізації.

Служба безпеки України фіксує активізацію дій російських спецслужб напередодні та під час великих релігійних свят, зокрема Великодня. Йдеться про інформаційно-психологічні спецоперації, провокації, диверсії та підготовку терактів.

За даними відомства, окрему увагу противник приділяє місцям масового скупчення людей. Також фіксуються спроби розпалювання міжконфесійних конфліктів і вербування українців для виконання диверсійних завдань, зокрема коригування ударів.

У СБУ наголошують, що правоохоронці працюють у посиленому режимі, однак ситуація потребує підвищеної уважності з боку громадян. Українцям рекомендують уважно ставитися до безпеки під час масових заходів, не піддаватися на провокації та повідомляти про підозрілих осіб або предмети.

Також зазначається про необхідність реагувати на сигнали повітряної тривоги, дотримуватися комендантської години та не контактувати з невідомими особами, які пропонують сумнівний «заробіток».

Агентство Телевидения Новости