СБУ викрила 176 громадян рф, які незаконно володіли сільськогосподарськими ділянками на Київщині загальною площею майже 100 гектарів

Земельні ділянки були передані у власність громадян рф ще до початку повномасштабної війни, переважно внаслідок спадкування. Однак згідно з українським законодавством, іноземці не мають права володіти землями сільськогосподарського призначення. У таких випадках ділянки підлягають відчуженню на користь держави.

Наразі конфісковані землі офіційно взято на облік управлінням Держгеокадастру

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/62397

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