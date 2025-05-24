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СБУ викрила 176 громадян рф, які незаконно володіли сільськогосподарськими ділянками на Київщині загальною площею майже 100 гектарів

СБУ викрила 176 громадян рф, які незаконно володіли сільськогосподарськими ділянками на Київщині загальною площею майже 100 гектарів

Земельні ділянки були передані у власність громадян рф ще до початку повномасштабної війни, переважно внаслідок спадкування. Однак згідно з українським законодавством, іноземці не мають права володіти землями сільськогосподарського призначення. У таких випадках ділянки підлягають відчуженню на користь держави.

Наразі конфісковані землі офіційно взято на облік управлінням Держгеокадастру

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/62397

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