Сегодня 10:12
СБУ викрила масштабну інформаційну спецоперацію росії проти угорської громади на Закарпатті

СБУ викрила масштабну інформаційну спецоперацію росії проти угорської громади на Закарпатті

Служба безпеки України викрила нову інформаційно-психологічну спецоперацію російських спецслужб, спрямовану на дестабілізацію ситуації у Закарпатській області та посилення напруги між Україною та Угорщиною.

За результатами комплексних заходів встановлено, що для проведення ІПСО рашисти використовують так звану технологію підміни номера через IP-телефонію. Зокрема, із нібито українських телефонних номерів ворог здійснює «анонімні» дзвінки з погрозами на адресу представників угорської національної спільноти.

Під час розмов невідомі особи, представляючись нібито учасниками «націонал-патріотичних формувань» та навіть співробітниками правоохоронних органів нашої держави, вимагали від представників громади залишити територію України, погрожували фізичною розправою тощо.

За результатами проведених технічних заходів встановлено, що дзвінки здійснювалися з території російської федерації.

Наразі СБУ проводить роботу із блокування зазначеної ІПСО.

Служба безпеки України закликає громадян не піддаватися на подібні провокації. У разі отримання погроз або підозрілих повідомлень просимо невідкладно інформувати правоохоронні органи.

Контакти СБУ для ваших звернень:

- Чат-бот «Спали» ФСБшника» – t.me/spaly_fsb_bot (http://t.me/spaly_fsb_bot)

- Тел.: 0 800 501 482

- Email: callcenter@ssu.gov.ua

СБУ продовжує системну роботу з протидії російським спецслужбам.

Слава Україні!

Джерело: https://t.me/SBUkr/17113

