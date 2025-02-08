ШІ-зображення та фейкові збори: як не стати жертвою шахраїв

Донати на підтримку Сил оборони України – це важлива та необхідна справа. Але лише тоді, коли вони спрямовані на реальні ініціативи.

Переказуючи кошти неіснуючим людям із ШІ-генерованих зображень, ви ризикуєте профінансувати шахраїв або навіть ворога.

Більше про нові віртуальні пастки – у матеріалі

▶ ️Як перевірити, чи фото створене за допомогою штучного інтелекту, читайте (https://t.me/spravdi/43704) у дописі.

Джерело: https://t.me/spravdi/44900

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