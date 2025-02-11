Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:49
Просмотров: 99

«Шахед» окупантів атакував Мерефу на Харківщині: зведення ХОВА

«Шахед» окупантів атакував Мерефу на Харківщині: зведення ХОВА

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За добу ударів по місту Харкову не зафіксовано.

11 лютого 1:00 Харківський р-н. Мереф’янська ТГ., місто Мерефа. Внаслідок збиття БПЛА виникло пошкодження складських будівель.

10 лютого 14:50 Ізюмський р-н., Борівська ТГ., село Гороховатка. Внаслідок влучання БПЛА в дерево, пошкоджено приватний будинок.

14:46 Куп’янський р-н., Куп’янська ТГ., село Пристін. Внаслідок влучання БПЛА «Молнія», FPV-дрона пошкоджено автомобіль, будинок культури.

13:27 Куп’янський р-н., місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Постраждала 99-річна жінка — гостра реакція на стрес, без госпіталізації відмовилась.

13:19 Куп’янський р-н. Великобурлуцька ТГ., село Малий Бурлук. Виїзд на перевірку після обстрілу, внаслідок обстрілу КАБ влучання у відкриту територію.

13:00 Куп’янський р-н., місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

11:57 Харківська ТГ., село Козача Лопань. Внаслідок обстрілу пошкоджено газову трубу.

10:30 Харківський р-н, Липецька ТГ, село Борщова. Влучання ворожого артобстрілу у лісі на відкритій місцевості.

9:50 Куп’янський р-н., Вільхуватська ТГ., біля села Довжанка. Внаслідок обстрілу КАБ виникло влучання у відкриту територію.

На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших військ в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 56 людей (1 дитина).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 