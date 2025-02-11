«Шахед» окупантів атакував Мерефу на Харківщині: зведення ХОВА

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За добу ударів по місту Харкову не зафіксовано.

11 лютого 1:00 Харківський р-н. Мереф’янська ТГ., місто Мерефа. Внаслідок збиття БПЛА виникло пошкодження складських будівель.

10 лютого 14:50 Ізюмський р-н., Борівська ТГ., село Гороховатка. Внаслідок влучання БПЛА в дерево, пошкоджено приватний будинок.

14:46 Куп’янський р-н., Куп’янська ТГ., село Пристін. Внаслідок влучання БПЛА «Молнія», FPV-дрона пошкоджено автомобіль, будинок культури.

13:27 Куп’янський р-н., місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Постраждала 99-річна жінка — гостра реакція на стрес, без госпіталізації відмовилась.

13:19 Куп’янський р-н. Великобурлуцька ТГ., село Малий Бурлук. Виїзд на перевірку після обстрілу, внаслідок обстрілу КАБ влучання у відкриту територію.

13:00 Куп’янський р-н., місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

11:57 Харківська ТГ., село Козача Лопань. Внаслідок обстрілу пошкоджено газову трубу.

10:30 Харківський р-н, Липецька ТГ, село Борщова. Влучання ворожого артобстрілу у лісі на відкритій місцевості.

9:50 Куп’янський р-н., Вільхуватська ТГ., біля села Довжанка. Внаслідок обстрілу КАБ виникло влучання у відкриту територію.

На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших військ в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 56 людей (1 дитина).

Агентство Телевидения Новости