Шахед влучив у 4 енергоблок ЧАЕС

російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції, — Володимир Зеленський.

"Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою — з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей. Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, — це сьогоднішня росія. І це терористична загроза всьому світові.

Укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві.

росія щоночі здійснює такі атаки проти української інфраструктури й наших міст. росія продовжує збільшувати свою армію. росія не змінює своєї божевільної антилюдської державної риторики. І це означає, що путін точно не готується до переговорів. Він готується й надалі обманювати світ. Саме тому потрібен обʼєднаний тиск усіх, хто цінує життя, — тиск на агресора. росія повинна нести відповідальність за те, що вона робить", — йдеться у повідомленні президента.

Після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми — ДСНС.

На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень. Моніторинг триває.

Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у Мюнхені. Не «занепокоєні», як часто буває, а справді злі, — керівник Офісу президента Андрій Єрмак про атаку російських терористів на ЧАЕС.

Джерело: https://t.me/znua_live/189655

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