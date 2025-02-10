Шахраї не вгамовуються. В Україні викрили дев’ять інтернет-схем із виманювання грошей
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку виявила дев’ять сумнівних інтернет-проєктів, які маскуються під інвестиційні.
Загалом у чорному списку НКЦПФР знаходиться 401 SCAM-проєкт. Згідно з повідомленням Комісії, до нових доданих увійшли:
— Forhbw — forhbw.com/ru;
— CryptoKeying — cryptokeying.com;
— Школа трейдинга Бориса Купера — boriscooper.org;
— AvangardBroker — avgbroker.top;
— Industrial Trading — industrial-trading.org;
— Buleto — buleto.com;
— AI Auto Sale — ai-auto-sale.com;
— Trust Investment / Trust Capital / Trust Capital Fund — trust-capital.fund/uk;
— GenesisFX — genesis-forex.com.
У НКЦПФР нагадали потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням:
— через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється;
— осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.
Повний список ненадійних інвестиційних проєктів наведено тут: https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/zakhyst-investoriv/#tab-2
Джерело: biz.nv.ua