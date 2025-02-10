Шахраї не вгамовуються. В Україні викрили дев’ять інтернет-схем із виманювання грошей

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку виявила дев’ять сумнівних інтернет-проєктів, які маскуються під інвестиційні.

Загалом у чорному списку НКЦПФР знаходиться 401 SCAM-проєкт. Згідно з повідомленням Комісії, до нових доданих увійшли:

— Forhbw — forhbw.com/ru;

— CryptoKeying — cryptokeying.com;

— Школа трейдинга Бориса Купера — boriscooper.org;

— AvangardBroker — avgbroker.top;

— Industrial Trading — industrial-trading.org;

— Buleto — buleto.com;

— AI Auto Sale — ai-auto-sale.com;

— Trust Investment / Trust Capital / Trust Capital Fund — trust-capital.fund/uk;

— GenesisFX — genesis-forex.com.

У НКЦПФР нагадали потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням:

— через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється;

— осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

Повний список ненадійних інвестиційних проєктів наведено тут: https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/zakhyst-investoriv/#tab-2

Джерело: biz.nv.ua

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