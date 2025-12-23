Шахраї та ворожі спецслужби полюють на родини військовополонених, використовуючи фейкові фото, створені ШІ

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими попереджає про шахрайство, спрямоване проти родин захисників України. За допомоги штучного інтелекту шахраї створюють фальшиві зображення захисників, які начебто знаходяться у полоні.

▶️ Ці фальшивки поширюють у месенджерах, соцмережах і закритих групах, супроводжуючи їх фейковими повідомленнями про «термінову допомогу», «викуп» або «ексклюзивну інформацію».

▶️ Мета цих фальшивок – маніпуляція рідними та близькими Захисників, щоб підштовхнути їх до певних дій, виманити у них гроші або персональні дані.

▶️ За цим шахрайством можуть стояти як звичайні зловмисники, так і ворожі спецслужби, які активно намагаються маніпулювати родинами військовослужбовців.

▶️ Через розвиток технологій штучного інтелекту фальшиві фото і відео можуть виглядати дуже реалістично, тому потрібно бути максимально пильними і не вступати в контакт з невідомими особами, які нібито пропонують «допомогу».

▶️ У разі отримання підозрілих матеріалів або повідомлень слід звертатись до офіційних органів і структур, які займаються питанням військовополонених.

Джерело: https://t.me/spravdi/51729

