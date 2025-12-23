Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:12
Просмотров: 69

Шахраї та ворожі спецслужби полюють на родини військовополонених, використовуючи фейкові фото, створені ШІ

Шахраї та ворожі спецслужби полюють на родини військовополонених, використовуючи фейкові фото, створені ШІ

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими попереджає про шахрайство, спрямоване проти родин захисників України. За допомоги штучного інтелекту шахраї створюють фальшиві зображення захисників, які начебто знаходяться у полоні.

▶️ Ці фальшивки поширюють у месенджерах, соцмережах і закритих групах, супроводжуючи їх фейковими повідомленнями про «термінову допомогу», «викуп» або «ексклюзивну інформацію».

▶️ Мета цих фальшивок – маніпуляція рідними та близькими Захисників, щоб підштовхнути їх до певних дій, виманити у них гроші або персональні дані.

▶️ За цим шахрайством можуть стояти як звичайні зловмисники, так і ворожі спецслужби, які активно намагаються маніпулювати родинами військовослужбовців.

▶️ Через розвиток технологій штучного інтелекту фальшиві фото і відео можуть виглядати дуже реалістично, тому потрібно бути максимально пильними і не вступати в контакт з невідомими особами, які нібито пропонують «допомогу».

▶️ У разі отримання підозрілих матеріалів або повідомлень слід звертатись до офіційних органів і структур, які займаються питанням військовополонених.

Джерело: https://t.me/spravdi/51729

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Прикордонники викрили масштабну схему незаконного обігу контрафактної продукції відомих брендів (ВІДЕО)
Сегодня 10:20    36
9:0 на користь України: як москва втрачала вплив у міжнародних організаціях у 2025 році
Сегодня 10:08    51
Объемы неплатежей госкомпаний российскому бизнесу в 2025 году взлетели примерно в 2,7 раза в годовом выражении
Сегодня 09:56    53
За матеріалами СБУ по 10 років тюрми отримали двоє агентів рф, які займалися підпалами у Києві
Сегодня 09:44    63
Потрійний удар для нафтового експорту росії
Сегодня 09:32    72
СБУ оголосила підозри керівникам російських республік Тива та Марій Ел
Сегодня 09:21    65
Шендерович погрожує українцям новим нападом "десятків мільйонів ображених і принижених росіян"
Сегодня 09:17    79
Комбінований удар рф по енергетиці України: що відомо на ранок
Сегодня 09:08    81
ЕС продлил на полгода все экономические санкции против россии
Сегодня 08:52    81
Дания будет производить реактивные снаряды для РСЗО «Град»
Сегодня 08:39    69
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 