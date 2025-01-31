Шахрайські дзвінки — не відповідайте на номери з цими цифрами

Телефонні шахрайства набирають обертів, і зловмисники постійно вигадують нові способи виманювання грошей. Одна з основних порад для захисту — уважно перевіряти номери, з яких надходять дзвінки.

Про те, які ознаки можуть вказувати на шахрайську активність, пише ТСН.

▶ ️Які цифри в номері вказують на шахраїв

● Номери з незнайомими кодами країн

Перші цифри після знака "+" означають код країни. В Україні це +380, а, наприклад, у Німеччині — +49. Якщо вам дзвонять з незнайомого міжнародного номера, варто бути обережним. Часто шахраї використовують номери інших країн, щоб ввести людину в оману.

● Київські стаціонарні номери

Дзвінки з кодом +380 (44), що належать київським стаціонарним номерам, останнім часом часто використовуються спамерами. Якщо ви не маєте зв'язків у столиці, такий дзвінок може бути небажаним.

● Коди українських мобільних операторів

Українські мобільні оператори мають офіційно закріплені коди:

- Київстар — +380 67, +380 68, +380 96, +380 97, +380 98, +380 77.

- Vodafone — +380 50, +380 66, +380 95, +380 99, +380 75.

- Lifecell — +380 63, +380 73, +380 93.

Якщо вам телефонує номер із нетиповим кодом, варто замислитися, чи безпечно відповідати.

● Короткі номери

Часто короткі номери використовують банки, мобільні оператори або великі компанії. Проте шахраї теж можуть маскуватися під подібні номери. Якщо ви не очікуєте дзвінка від певної організації, краще не відповідати.

● Дзвінки через месенджери

Месенджери, такі як Viber або Telegram, нерідко стають інструментами шахраїв. Якщо вам надходить виклик із незнайомого номера, особливо без пояснень у текстовому повідомленні, краще не брати слухавку.

Джерело: novyny.live

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