Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:30
Просмотров: 26

Шахрайська схема з фейковими виплатами від ООН та «Укренерго»

У месенджерах активізувалася стара шахрайська розсилка про нібито виплати 8800 грн від ООН як допомогу під час війни та про компенсації від «Укренерго» — 3100 грн на людину.

"Для подачі заявки користувачам пропонують перейти за посиланням."

✅ Це шахрайство. Жодні міжнародні організації та «Укренерго» не проводять таких виплат через підозрілі сайти. Посилання ведуть на фішингові ресурси, створені для викрадення персональних даних та банківської інформації.

❗️ Не переходьте за посиланнями, не вводьте персональні дані, не надавайте банківську інформацію.

Офіційні виплати та програми допомоги анонсуються через офіційні канали організацій.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17441

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 