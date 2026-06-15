«Шансів вижити не було»: що відомо про загибель рятувальників під час повторного удару по Харкову

Чергова масштабна атака російськими дронами розпочалась у Харкові після десятої години вечора 14 червня. Попередньо, росіяни використали безпілотники «Герань-два». Внаслідок одного з ударів загорілася нежитлова будівля у Холодногірському районі. Під час рятувальної операції військові рф вдарили чотирма балістичними ракетами.

Богдан Гладких, директор Харківського міського департаменту з надзвичайних ситуацій

Хочу зазначити, що влучання сталося не на території підприємства. Працівники були завчасно оповіщені про балістичну загрозу через систему радіосповіщення та відійшли приблизно на 450–500 метрів від об’єкта. Однак ворог завдав прицільного удару безпосередньо по місцю влучання. Відстань до наших співробітників становила менш як 30 метрів. На жаль, шансів вижити в них практично не було. Усі вони перебували в засобах захисту.

Четверо загиблих рятувальників були співробітниками шостої пожежно-рятувальної частини. П’ятий загиблий – співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради, який разом із надзвичайниками брав участь у ліквідації наслідків обстрілу. Для повторної атаки, за попередніми даними, росіяни застосували ракети «Іскандер». Усе сталось після опівночі. Шестеро рятувальників дістали поранення.

Євген Василенко, речник Харківського облуправління ДСНС України

Є співробітники, які перебувають у важкому стані. Зокрема, серйозних поранень зазнала дівчина, яка нещодавно поповнила лави ДСНС. Вона є випускницею нашого профільного вишу. Внаслідок удару рятувальниця отримала важке поранення та втратила руку.

Харківський гарнізон Державної служби з надзвичайних ситуацій висловлює співчуття родинам загиблих колег. За словами речника облуправління ДСНС, родини загиблих та поранених рятувальників отримають допомогу.





Агентство Телевидения Новости