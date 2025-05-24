Ще 307 захисників повернулись до України з полону у рамках великого обміну 1000 на 1000

Україна повернула з російського полону ще 307 захисників.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Це вже другий етап великого обміну полоненими у форматі «1000 на 1000».

Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України повернуто з російської неволі ще 307 Оборонців.

З полону повернулися бійці ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Як розказали у Координаційному штабі, з окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше.

Сьогоднішній обмін та повернення 307 українських воїнів є другою частиною великого обміну “1000 на 1000”. Учора, 23 травня, було визволено 390 українців.

Агентство Телевидения Новости