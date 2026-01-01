Ще два комплекси Patriot стали на захист українських міст

Ще два комплекси протиповітряної оборони Patriot стали на захист українських міст та критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Міноборони.

Як заявляв раніше Міністр оборони України Денис Шмигаль, цього вдалось досягти завдяки нещодавнім домовленостям з урядом Німеччини.

У Міністерстві оборони зазначають, що Patriot – зенітний ракетний комплекс виробництва США. Це одна з найдосконаліших систем ППО у світі. Призначений для знищення літаків, крилатих та балістичних ракет.

Patriot здатен збивати високошвидкісні та складні цілі, забезпечуючи багатошаровий захист для стратегічних об’єктів та великих міст.

Одна батарея Patriot одночасно виявляє до 100 цілей, супроводжує до 8 цілей.

Patriot уражає повітряні цілі на висоті до 24 км і відстані до 160 км, закривають великі території.

Агентство Телевидения Новости