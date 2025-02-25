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Шел четвертый год взятия Киева за три дня

Шел четвертый год взятия Киева за три дня

российская армия, как писали военкоры, действительно научилась «воевать по-новому». Технично и технологично. На костылях, ишаках и даже верблюдах.

У российской армии действительно получилось «не завязнуть». Да, возможно сейчас на взятие одного села уходят месяцы. Но Нью-Йорк уже давно взят. А если кто-то где-то и завяз – то это украинские военные в Курской области.

За это время вся россия поняла, что такое настоящая «движуха» и когда «пули свистят у виска». А российская армия умело научилась делать вид, что коричневые линии – это вкуснейший шоколад, в котором россия заживёт после СВО, а не содержимое чемоданного главнокомандующего.

Сейчас наступление российских войск идёт даже с опережением планирования. Ведь даже самый гениальный план не предполагал, каких успехов получиться достичь на фронте и каким крепким союзником станет Америка.

Уровень величия страны, похоже, у них именно сейчас на максимуме – самое время объявлять Победу!

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/14226

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