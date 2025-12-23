Шендерович погрожує українцям новим нападом "десятків мільйонів ображених і принижених росіян"

Це якщо ми продовжимо дистанціюватись від Росії і не підтримаємо претензії "хороших русскіх" на владу.

"Ви матимете справу з людьми, ...мізки яких будуть сформовані умовним Дуґіним. А бач - в них з'являться сили, бо історія довга. ...Тому, як то кажуть, Бога гнівити не треба. Для України цілком самовбивча політика, так би мовити, - дискредитація всіх росіян, російської нації. Ох, не буди лихо, ох, не буди лихо!..".

Крім залякування майбутнім нападом озвірілих росіян Шендерович продовжує справу всіх "хороших русскіх": старанно звантажує весь обсяг відповідальності з російських окупантів і виборців персонально на Путіна і кількох найбільш публічних і одіозних поплічників (Скабєєву, Кадирова, Дуґіна тощо). Мовляв, це їх недовиховали "хороші русскіє". А так це тільки через Путіна тепер ненавидять російську мову, культуру, росіян - "це путінська робота".

Це Путін і його оточення "розуміють тільки силу, вони бандити". А сотні тисяч катів армії Росії, які чинили і чинять страшні воєнні злочини в Україні, ні до чого. Вони не "бандити" і розуміють слова, а не силу. Через них ніхто не може зненавидіти Росію і росіян.

Цікавий взагалі розворот - за пару років плавно вийти з засудження війни на погрози надто дистанційованій від Росії і росіян Україні.

