Сегодня 11:04
Просмотров: 45

Школа - каральний орган: на Херсонщині дітей готують для СК рф

На ТОТ Херсонщини з 2026 року запускають кадетські класи Слідчого комітету рф. Це не освіта — це рання підготовка дітей до служби в репресивній системі. Проєкт курирує саме СК рф, формуючи ланцюг «школа — відомство — служба».

За даними ЦНС, «набір» не є добровільним: школи отримують вказівки складати списки, відмова тягне тиск на родини. Храми й класи змінюють функцію — дітей привчають до підпорядкування та нормалізують насильство.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8091

