Сегодня 09:45
«Шквал» системно зменшує бойові можливості противника (ВІДЕО)

Комендатура «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону – це підрозділ, який щодня доводить – у сучасній війні вирішують швидкість, розвідка і точність.

Аеророзвідники-оператори працюють там, де ворог намагається сховатися. Кожен виліт – це мінус у техніці окупанта, зв’язку та укриттях.

На відео – прицільні удари по ворожих цілях. Це не просто кадри бойової роботи. Це – доказ того, як небо стає нашою перевагою, а ворог втрачає можливість діяти.

«Шквал» – частина Сил оборони України, що тримає північні рубежі та системно послаблює противника.

У складі підрозділу – воїни з реальним бойовим досвідом, загартовані боями на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Київщині. Вони знають, що таке сучасна війна, і диктують свої правила.

Хочеш бути серед тих, хто діє безпомилково?

Приєднуйся до 7 прикордонного Карпатського загону.

Анкета:

anketa-lviv.dpsu.gov.ua

Контакти:

+38 (067) 292 51 19

+38 (067) 181 60 31

+38 (032) 239 00 68

Адреса:

м. Львів, вул. Личаківська, 74

Джерело: dpsu.gov.ua

