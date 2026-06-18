Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:42
Просмотров: 22

«Шквал» завдає нових втрат ворогу на Харківщині (ВІДЕО)

«Шквал» завдає нових втрат ворогу на Харківщині (ВІДЕО)

Військовослужбовці комендатури швидкого реагування «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону у складі Сил оборони України продовжують ефективно виконувати бойові завдання на Харківщині, знищуючи сили та засоби ворога.

Під час чергової бойової роботи прикордонники уразили особовий склад противника, знищили мотоцикл, автомобільний транспорт, польовий склад та паливно-мастильні матеріали ворога.

Завдяки професійним діям операторів безпілотних систем, якісній аеророзвідці та точному коригуванню вогню військовослужбовці «Шквалу» своєчасно виявляють ворожі цілі та ефективно завдають ударів по місцях зосередження сил і ресурсів противника.

Комендатура «Шквал» продовжує успішно нищити ворожі цілі та виконувати поставлені завдання.

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Арбітраж ООН закріпив права України в Азовському морі та визнав Керченський міст незаконним
Сегодня 06:49    13
Украинский дрон атаковал автобус с детьми из Беларуси… Но украинский ли?
Сегодня 06:36    36
Компанія "Українська Бронетехніка" повідомила, що на шасі Zetros буде виготовлятись нова САУ "Марта" — Defense Archives
Сегодня 06:30    41
Трамп і велика сімка. Про який мир в Україні домовляються
Сегодня 06:23    59
Україна отримає додаткові системи ППО та ракети-перехоплювачі – G7
Сегодня 06:16    58
Травень став рекордним місяцем: Сили оборони деокупували на 100 квадратних кілометрів території більше, ніж росія окупувала
Сегодня 06:09    65
Новини одним рядком
Сегодня 06:00    78
Оперативна інформація станом на 16:00 17.06.2026 щодо російського вторгнення
17.06.2026 16:08    132
СБУ, ДБР та Нацполіція викрили ще 11 «ухилянтських схем» у різних регіонах України
17.06.2026 11:45    166
російський неоколоніалізм під маскою співпраці ― як кремль веде приховану війну за думки африканців
17.06.2026 11:32    147
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 