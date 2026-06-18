«Шквал» завдає нових втрат ворогу на Харківщині (ВІДЕО)

Військовослужбовці комендатури швидкого реагування «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону у складі Сил оборони України продовжують ефективно виконувати бойові завдання на Харківщині, знищуючи сили та засоби ворога.

Під час чергової бойової роботи прикордонники уразили особовий склад противника, знищили мотоцикл, автомобільний транспорт, польовий склад та паливно-мастильні матеріали ворога.

Завдяки професійним діям операторів безпілотних систем, якісній аеророзвідці та точному коригуванню вогню військовослужбовці «Шквалу» своєчасно виявляють ворожі цілі та ефективно завдають ударів по місцях зосередження сил і ресурсів противника.

Комендатура «Шквал» продовжує успішно нищити ворожі цілі та виконувати поставлені завдання.

Джерело: dpsu.gov.ua

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