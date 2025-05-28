Що відбувається з російською бойовою авіацією: яких втрат вона зазнала на війні в Україні та скільки ВПК виробив літаків
Минулого тижня з'явилася поки що не підтверджена офіційно, але дуже цікава інформація про скасування російської програми літака ДРЛО А-100, а це свідчить про повний провал російських розробок у цій категорії. І якщо літаки дальнього радіолокаційного виявлення – це високотехнологічна і доступна не кожній країні (особливо якщо вона перебуває під санкціями) розробка, то провал набагато простішого аналога Ан-2 – ЛМС-901 "Байкал" – свідчить про набагато глибші проблеми авіабудування в рф. І виникає запитання: а що ж із бойовою авіацією? Як у російського ВПК йдуть із цим справи?
російська бойова авіація за час повномасштабного вторгнення в Україну зазнала важких втрат, яких не зазнавала в жодній іншій війні за весь час існування такого утворення, як російська Федерація.
Згідно з офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, станом на кінець травня 2025 року ПКС рф зазнали втрат знищеними і пошкодженими в кількості 372 бойових літаків. Відповідно до верифікованих даних, втрати становлять 141 бойовий літак, з яких 124 безповоротно втрачено, 17 було пошкоджено.
З урахуванням пропорції відносно верифікованої інформації та реальної, з максимальною планкою у 2,5, можна говорити про досить високу достовірність офіційної інформації Генштабу ЗСУ.
І, здавалося б, із настільки високим показником втрат російський військово-промисловий комплекс мав би запустити процес підвищеного виробництва, ну або хоча б відновлення, модернізації, ремонту консервованої авіації тощо. Точно так само, як це робилося з танками, ББМ і артилерією.
Але чи так вийшло, як, за задумом, мало бути? Чи змогла наростити росія виробництво бойових літаків?
Виробництво бойової авіації в росії
Я не перший рік уже як веду спостереження за поставками російської бойової авіації у війська і неодноразово їх описував. Але в міру розвитку повномасштабної війни і переходу російської економіки на військові рейки, з усіма можливими наслідками для ВПК, різкого приросту виробництва бойових літаків як не було, так і немає.
Наочно це видно з поставок бойової авіації до складу ПКС рф починаючи з 2014 року, який у сучасній росії став рекордним за кількістю переданих літаків у війська.
2014 рік – 101 літак;
2015 – 89;
2016 – 72;
2017 – 49;
2018 – 51;
2019 – 20;
2020 – 23;
2021 – 20;
2022 – 29;
2023 – 26;
2024 – 28.
А тепер найцікавіше: скільки ж було з початку 2025 року і станом на сьогодні передано до ПКС рф бойових літаків?
Су-35, багатофункціональні винищувачі – ПКС рф отримали в кількості чотирьох нових літаків двома партіями 29 березня і 12 травня. Тобто Комсомольським-на-Амурі авіаційним заводом імені Ю. О. Гагаріна (КнААЗ) зберігається незмінний показник виробництва – один винищувач Су-35 на 1-2 місяці.
Су-34, фронтові бомбардувальники, які є основними носіями КАБ, були з початку 2025 року передані в кількості двох одиниць, тобто всього одна партія від 19 квітня!
Окремо хочу зауважити, що Новосибірський авіаційний завод імені В. П. Чкалова (НАЗ) у 2024 році передав ПКС рф загалом 12 фронтових бомбардувальників Су-34 шістьма партіями. Тобто стабільним показником виробництва на цьому підприємстві був один фронтовик Су-34 на місяць. І у зв'язку з цим постає запитання: а що не так у 2025-му, якщо станом на кінець травня була лише одна передача, та й то лише двох Су-34?
Су-57, багатофункціональний винищувач, майже п'ятого покоління. ПКС рф від початку 2025 року отримали всього одну партію у квітні – дві одиниці.
Так, станом на кінець травня, тобто за перші 5 місяців 2025 року, ПКС рф отримали 8 нових літаків. Очевидно, що це далеко не рекордні показники навіть порівняно з "найбіднішими" роками. Але що найважливіше, незважаючи на колосальні втрати ПКС рф в Україні, ми не бачимо якогось різкого збільшення виробництва хоча б на рівні нехай не 2014 року, але хоча б 2018-го.
Але ні. Стагнація, а з огляду на початок 2025 року навіть тенденція до зниження.
Але окремо я б хотів ще приділити увагу тому, а які саме типи бойових літаків ПКС рф втратили під час бойових дій в Україні – згідно з верифікованими даними.
Верифіковані втрати ПКС рф в Україні
російські окупанти втратили таку кількість бойової авіації (без урахування військово-транспортної та розвідувальної компонент):
Су-35 – 7 знищених;
Су-34 – 38, з яких 33 знищено, 5 пошкоджено;
Су-30 – 13 знищених;
Су-27 (не виробляється) –- 3, знищено 2, пошкоджено 1;
Су-25 (не виробляється) – 40, знищено 38, пошкоджено 2;
Су-24 (не виробляється) – 14, знищено 12, пошкоджено 2;
Су-57 – 1 пошкоджено;
МіГ-31 (не виробляється) – 3 знищені.
Повторюся, це саме верифіковані дані, які дають змогу оцінити реальні втрати бойової авіації: як тієї, що виробляється, так і тієї, що перебуває в категорії відсутності виробництва та остаточних, безповоротних втрат.
Висновки
Виробництво бойової авіації в росії на сьогодні демонструє один із найнижчих показників за останні 10 років. росія не може вивести цю галузь зі стану стагнації, що почався в 2018-2019 роках. Тоді низькі показники виробництва пояснювалися відсутністю потреби в більшій кількості авіації, але війна в Україні показала, що проблема зовсім в іншому.
В умовах чинних санкцій і деградації технічних, технологічних процесів виробництво знижується або закривається. За нинішніх показників і тенденцій ВПК росії не має можливості повноцінно компенсувати втрати бойової авіації.
Демілітаризація і денацифікація йдуть строго за планом!
Джерело: obozrevatel.com
Автор: Олександр Коваленко