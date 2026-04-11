Сегодня 14:00
Щойно відбувся обмін військовополоненими у форматі 175 на 175

Напередодні Великодня відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула 175 людей, серед яких як військові, так і цивільні.

Про це повідомляє Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

«Наші повертаються додому. 175 військових. Воїни Збройних Сил, нацгвардійці, прикордонники. Рядові, сержанти та офіцери. І семеро цивільних», – повідомив Зеленський.

За його словами, повернуті з полону воїни захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках.

Серед них є поранені. Більшість була в полоні з 2022 року. І нарешті вони вдома.

«Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд і цим наближає повернення наших людей. Повернути всіх із російського полону для нас принципово. Дякую кожному у світі, хто допомагає нам у цьому», – зазначив президент.

