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Шольц звинуватив Трампа в егоїзмі за вимогу сировини України

Шольц звинуватив Трампа в егоїзмі за вимогу сировини України

Олаф Шольц назвав егоїстичною вимогу Дональда Трампа до України поставити в США рідкоземельні метали в обмін на допомогу.

"Ці ресурси країни нам слід було б використовувати для фінансування всього того, що знадобиться після війни", - заявив Німеччини.

Шольц підкреслив, що в майбутньому Україні знадобиться сильна армія, а також фінансування відновлення країни. "Це великі завдання, якщо врахувати величезні руйнування, які відбуваються в Україні. І саме тому я думаю, що було б краще, якби ресурси України були використані для хорошого майбутнього", - додав канцлер ФРН.

Джерело: t.me/dw_ukraina

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