Шведська митниця та берегова охорона перевіряють російське підсанкційне судно

Шведська митна служба та Берегова охорона піднялися на борт російського вантажного судна Adler, яке стало на якір поблизу Гьоганеса. В обшуку також беруть участь підрозділи Національного оперативного департаменту поліції. Триває перевірка вантажу судна

Представники шведських служб піднялись на борт російського судна невдовзі після 1-ї години ночі в неділю за присутності поліції, повідомив прессекретар Шведської митниці Мартін Гьоглунд.

Митні перевірки триватимуть протягом неділі, 21 грудня, зазначив Гьоглунд. Він додав, що наразі не може нічого повідомити про вміст вантажу.

Капітан російського судна заявив, що вимушено зайшов у шведські води через проблеми з двигуном.

російське вантажне судно Adler вийшло з порту Санкт-Петербурга чотири дні тому. Судно належить компанії M Leasing LLC, яка перебуває під санкціями ЄС та США. Судна цієї компанії підозрюють у перевезенні північнокорейських боєприпасів, які росія використовує у війні проти України.

Мартін Гьоглунд заявив, що не має інформації про ймовірні зв'язки судна з російським ВПК.

"Я не маю інформації щодо цього. Те, що ми знаємо, — судно та його власник перебувають у санкційних списках кількох країн, оскільки раніше їх підозрювали у транспортуванні військових матеріалів", — сказав він.

