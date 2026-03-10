Сили оборони Харківщини отримали потужні БпЛА

Оборонцям Харківщини передали чергову партію потужних безпілотників.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

«БПЛА «Вампір» посилили арсенал воїнів 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка та 113-ї окремої бригади територіальної оборони», – йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, ці дрони підвищать ефективність виконання бойових завдань і покращать логістичне забезпечення українських воїнів, які тримають найгарячіші напрямки фронту.

«Вампіри» — безпілотники вітчизняного виробництва, оснащені тепловізорами та системами скидання боєприпасів і здатні вражати бронетехніку противника.

Агентство Телевидения Новости