Сили оборони уразили склади боєприпасів та живу силу ворога

У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 19 березня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по об’єктах військової логістики та живій силі противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Так, зокрема, уражено склади боєприпасів у Донецьку і Ялті (ТОТ Донецької обл.) та н.п. Каланчак (ТОТ Херсонської обл.). Крім того, зафіксовано ураження складу матеріально-технічного забезпечення у районі Веселого Донецької області»,- йдеться у повідомленні.

Також підрозділи Сил оборони України завдали ураження по складу пально-мастильних матеріалів у районі Новотроїцького (ТОТ Херсонської обл.).

Окрім того, за даними військових, ЗСУ били по районах зосередження живої сили противника поблизу Ялти (ТОТ Донецької обл.) та н.п. Овражки (ТОТ АР Крим).

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

