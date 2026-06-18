Сили ППО цієї ночі знешкодили 216 повітряних цілей

У ніч на 18 червня (з 18:00 17 червня) противник атакував 7 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Воронезької, Брянської та Курської областей -рф, 239 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк.

Про це повідомили Сили ППО.

За попередніми даними, станом на 8:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 216 цілей – 4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 212 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За даними військових, зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Інформація по ще одній балістичній ракеті уточнюється.

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