Сили ППО цієї ночі знешкодили 390 повітряних цілей
Цієї ночі було збито 25 ракет та 365 БпЛА.
Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
«У ніч на 24 березня (з 18:00 23 березня) противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування», – йдеться у повідомленні.
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 426 засобів повітряного нападу:
7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Курська обл., рф, ТОТ Донецької обл.);18 крилатих ракет Х-101 (район пуску – із повітряного простору над Каспійським морем);5 крилатих ракет Іскандер-К (район пуску – Брянська обл., рф);4 керовані авіаційні ракети Х-59/69/31 (район пуску – Курська обл., рф, ТОТ Донецької обл.);392 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, ТОТ АР Крим, близько 250 із них – «шахеди».
За попередніми даними, станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 390 цілей – 25 ракет та 365 безпілотників різних типів:
18 крилатих ракет Х-101;5 крилатих ракет Іскандер-К;2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;365 ворожих БпЛА різних типів.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За даними військових, зафіксовано влучання 6 ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 10 локаціях.