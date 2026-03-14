Сили ППО збили всі крилаті ракети рф під час атаки

Українська протиповітряна оборона під час чергового масованого удару росії змогла збити всі крилаті ракети, якими атакував ворог.

Як пише УНІАН, про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, під час атаки росія застосувала близько 500 засобів повітряного нападу. Серед них були ракети, що летять по балістичній траєкторії – «Іскандер-М», а також дві протикорабельні ракети «Циркон».

По балістичних цілях працювали комплекси Patriot, завдяки чому вдалося перехопити більшість таких ракет. Водночас українські сили ППО досягли рідкісного результату – стовідсоткового збиття крилатих ракет, зокрема типів Х 101 та «Калібр».

«Передусім це заслуга пілотів – відзначає командувач Повітряних Сил роботу льотчиків F-16 та інших, які більшу частину крилатих ракет сьогодні збили. Також зенітники 96-ї Київської зенітно-ракетної бригади попрацювали непогано саме в збитті ракет», – сказав Ігнат.

Крім того, вагомі результати показали екіпажі дронів-перехоплювачів та зенітних дронів, якими вдалося знищити значну частину ударних БпЛА.

До відбиття атаки також долучалися вертольоти армійської авіації та підрозділи мобільних вогневих груп, які мають десятки збитих цілей.

