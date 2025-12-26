Сили ППО знешкодили цієї ночі 73 БпЛА окупантів

Цієї ночі над Україною було збито 73 повітряні цілі.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

«У ніч на 26 грудня (з 18:00 25 грудня) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 99 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Криму, близько 60 із них – «шахеди», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 73 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За словами військових, зафіксовано влучання балістичної ракети та 26 ударних БпЛА на 16 локаціях.

Агентство Телевидения Новости