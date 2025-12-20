Сили ППО знешкодили вночі 31 БпЛА окупантів

Цієї ночі над Україною було збито 31 повітряна ціль.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

«У ніч на 20 грудня (з 19:00 19 грудня) противник атакував трьома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 51 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове – рф, близько 30 із них – «шахеди», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 31 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За даними військових, зафіксовано влучання балістичних ракет та 20 ударних БпЛА на 15 локаціях.

