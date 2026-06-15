Синєгубов: через нічний обстріл Харкова четверо людей та дитина госпіталізовані

Унаслідок ударів по промисловій зоні у Харкові загинули п’ятеро людей, серед них четверо працівників ДСНС.

13 людей отримали поранення, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, четверо постраждалих госпіталізовані: двоє чоловіків перебувають у вкрай важкому стані в реанімації, двоє жінок — у стабільному стані. Також госпіталізовано одномісячну дитину.

Медики надають усім необхідну допомогу.

«На місцях влучань продовжують працювати підрозділи ДСНС та всі профільні служби. Триває ліквідація наслідків обстрілів, гасіння пожеж. Після цього розпочнемо детальне обстеження території, щоб переконатися, що під завалами не залишилися люди», – зазначив Синєгубов.

Окупанти застосували цинічну тактику повторного удару. Спочатку атакували місто ударними безпілотниками, а згодом цілеспрямовано завдав кількох ракетних ударів по людях, які ліквідовували наслідки попередньої атаки.

За попередньою інформацією правоохоронців, росіяни застосували ракети типу «Іскандер».

Агентство Телевидения Новости