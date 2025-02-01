Синєгубов повідомив про стан постраждалих унаслідок удару по Харкову

Сьогодні зранку агресор атакував цивільні об’єкти та газову інфраструктуру Харківщини.

Про це в ефірі «Єдиних новин» повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Стан потерпілих внаслідок ранкового обстрілу Харкова: 64-річна жінка перебувала в будинку, де сталась пожежа після влучання.

Стан жінки важкий, госпіталізували до опікової реанімації; у 37-річного чоловіка стан середній. Інші постраждалі у легкому стані, – зазначив Синєгубов.

Загинула 70-річна жінка.

Близько 10:00 ворог застосував БПЛА по Донецькій громаді Ізюмського району. Пошкоджено будівлю гуртожитку, приватні будинки.

Агентство Телевидения Новости